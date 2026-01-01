images
Fujimi сумка для DSLR Nikon большая 225х170х140

Fujimi
Артикул: NVF-5778

Fujimi сумка большая для DSLR Nikon – V-образная сумка для DSLR-камер с установленным зум-объективом. Размер 225х170х140. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Ремешок с антискользящей плечевой поддержкой и металлическими карабинами-замками обеспечивает надежную фиксацию камеры на плече. 

Описание

