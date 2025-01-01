Cullmann SYDNEY pro Action 300 сумка для фотооборудования

Fotokvant CAP-72-Sony - крышка для объектива диаметром 72 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Cullmann SYDNEY pro Action 300 – удобная сумка-кобура для хранения и транспортировки фототехники. Позволит разместить цифровую зеркальную камеру. Изготовлена из прочного водоотталкивающего материала, имеет регулируемый плечевой ремень с надежными металлическими карабинами. В боковые карманы можно разместить необходимые аксессуары. Комплектуется защитным чехлом от дождя, снега и пыли.
