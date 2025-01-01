images
images
images
images
images
Cullmann SYDNEY pro Action 300 сумка для фотооборудования
Cullmann SYDNEY pro Action 300 сумка для фотооборудования
Cullmann SYDNEY pro Action 300 сумка для фотооборудования
Cullmann SYDNEY pro Action 300 сумка для фотооборудования
Cullmann SYDNEY pro Action 300 сумка для фотооборудования

Cullmann SYDNEY pro Action 300 сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: NVF-6227

Cullmann SYDNEY pro Action 300 – удобная сумка-кобура для хранения и транспортировки фототехники. Позволит разместить цифровую зеркальную камеру. Изготовлена из прочного водоотталкивающего материала, имеет регулируемый плечевой ремень с надежными металлическими карабинами. В боковые карманы можно разместить необходимые аксессуары. Комплектуется защитным чехлом от дождя, снега и пыли. 

Описание

Cullmann SYDNEY pro Action 300 сумка для фотооборудования

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Арт. DAN-1058
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant CAP-72-Sony - крышка для объектива диаметром 72 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

230 ₽
В корзину

Видео

Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера