Peak Design (BRP-L-BL-1) Range Pouch Charcoal чехол размера L

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Чехол Peak Design (BRP-L-BL-1) Range Pouch Charcoal размера L.
Чехол для объектива. Материал Нейлон 400D с пропиткой DWR. Размер - большой. Вес - 280 г. Цвет - угольно-черный.
Чехол предназначен для безопаного ношения или хранения объективов. Модель L вмещает 24 см в высоту и 11,6 см в диаметре.
Войлочный разделитель внутри позволяет переносить два объектива меньшего размера, а в наружном кармане можно разместить светофильтры или карты памяти.
Большой чехол (L) также идеально подходит для переноски дрона DJI Mavic.
Способ ношения - на поясном ремне или на ремне Peak Design через плечо (ремень приобретается отдельно).
