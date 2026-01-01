Peak Design (BRP-L-BL-1) Range Pouch Charcoal чехол размера L

Чехол предназначен для безопаного ношения или хранения объективов. Модель L вмещает 24 см в высоту и 11,6 см в диаметре.

Войлочный разделитель внутри позволяет переносить два объектива меньшего размера, а в наружном кармане можно разместить светофильтры или карты памяти.

Большой чехол (L) также идеально подходит для переноски дрона DJI Mavic.

Способ ношения - на поясном ремне или на ремне Peak Design через плечо (ремень приобретается отдельно).