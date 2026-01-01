Manfrotto PL-E-690 Pro Light Camera E-690 дождевой чехол

images
Manfrotto
Артикул: OLE-0736

Manfrotto PL-E-690 Pro Light Camera E-690 – чехол для защиты от дождя, снега и пыли. Подходит для небольшой зеркальной или компактной камеры. Чехол изготовлен из прочного влагонепроницаемого материала с прозрачной вставкой из термопластичного полиуретана. Двойные застежки на молниях помогут быстро развернуть и снять крышку. Двойные рукава позволяют пользоваться камерой, удерживая ее в руках или установив на штатив.

