Manfrotto OR-ACT-HCM Off Road Stunt кейс для экшен-камеры размер L

Новинка от компании Manfrotto. Защитные модульные разделители снабжены системой защиты Manfrotto, надежно и безопасно фиксируют хрупкое оборудование в кофре. Карман на молнии в верхней части кофра и дополнительный съемный чехол предназначены для аккуратного размещения мелких аксессуаров. Специальный влагостойкий и ударопрочный материал защитит оборудования от влаги и механических повреждений.При изготовлении этой модели, компания Manfrotto как всегда, уделила максимальное внимание качеству изготовления и материалам.
Характеристики:
- внешняя высота, см – 36
- внешняя ширина, см – 25
- внешняя длина, см – 8
- внутренняя высота, см – 34,5
- внутренняя ширина, см – 23
- внутренняя длина, см – 5
- цвет – черный
- соответствует стандарту ручной клади – да
- влагостойкая ткань – да
- вес, г – 600