Manfrotto OR-ACT-HCM Off Road Stunt кейс для экшен-камеры размер L

Описание

Новинка от компании Manfrotto. Защитные модульные разделители снабжены системой защиты Manfrotto, надежно и безопасно фиксируют хрупкое оборудование в кофре. Карман на молнии в верхней части кофра и дополнительный съемный чехол предназначены для аккуратного размещения мелких аксессуаров. Специальный влагостойкий и ударопрочный материал защитит оборудования от влаги и механических повреждений.При изготовлении этой модели, компания Manfrotto как всегда, уделила максимальное внимание качеству изготовления и материалам.

Характеристики: