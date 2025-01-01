images
Manfrotto OR-ACT-HCM Off Road Stunt кейс для экшен-камеры размер L
Manfrotto OR-ACT-HCM Off Road Stunt – прочный жесткий кофр предназначенный для хранения и транспортировки 3 экшн камер и различных аксессуаров. Размер L. 

Новинка от компании Manfrotto. Защитные модульные разделители снабжены системой защиты Manfrotto, надежно и безопасно фиксируют хрупкое оборудование в кофре. Карман на молнии в верхней части кофра и дополнительный съемный чехол предназначены для аккуратного размещения мелких аксессуаров. Специальный влагостойкий и ударопрочный материал защитит оборудования от влаги и механических повреждений.При изготовлении этой модели, компания Manfrotto как всегда, уделила максимальное внимание качеству изготовления и материалам.

  • внешняя высота, см – 36
  • внешняя ширина, см – 25
  • внешняя длина, см – 8
  • внутренняя высота, см – 34,5
  • внутренняя ширина, см – 23
  • внутренняя длина, см – 5
  • цвет – черный
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • влагостойкая ткань – да
  • вес, г – 600

С этим товаром покупают

Manfrotto MB MBAG80PN Tripod bag чехол для штатива 80 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MBAG80PN Tripod bag мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня. Для штативов до 80 см длиной.

18 590 ₽
Manfrotto 088 адаптер 3/8" и 1/4"
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 088 – специальный адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.

990 ₽
Fotokvant FLH-11 винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.

Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов. 

460 ₽
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.

Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.

220 ₽
