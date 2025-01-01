Manfrotto FF3054 Top system 54 комплект подвесной системы

Москва
Manfrotto FF3054 Top system 54 – подвесная потолочная система. Имеет рабочую площадь 4х5 м. Предназначена для крепления четырех источников света с пантографами 27-200 см. Два 5-метровых рельса статичные, три 3-метровых рельса подвижные.
Система превосходно впишется в видео- или фотостудию, где необходимо полное отсутствие сетевых шнуров и стоек. С ее помощью можно решить проблему размещения осветительного оборудования без использования традиционных стоек, которые своими «широкими ногами» могут загромождать пространство и препятствовать необходимому перемещению осветительных приборов.
С данном системой можно легко и без проблем перемещать осветительные приборы по всей площади студии, не обращая внимания на массу и габариты приборов и аксессуаров (таких, например, как софтбоксы). Правильно скомбинированная подвесная система с грамотным набором аксессуаров всегда сделает вашу студию идеальным местом для проведения фото-, видео- и киносъемки.
