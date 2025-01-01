Manfrotto FF3054 Top system 54 комплект подвесной системы

Описание

Система превосходно впишется в видео- или фотостудию, где необходимо полное отсутствие сетевых шнуров и стоек. С ее помощью можно решить проблему размещения осветительного оборудования без использования традиционных стоек, которые своими «широкими ногами» могут загромождать пространство и препятствовать необходимому перемещению осветительных приборов.

С данном системой можно легко и без проблем перемещать осветительные приборы по всей площади студии, не обращая внимания на массу и габариты приборов и аксессуаров (таких, например, как софтбоксы). Правильно скомбинированная подвесная система с грамотным набором аксессуаров всегда сделает вашу студию идеальным местом для проведения фото-, видео- и киносъемки.