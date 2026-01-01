images
Jinbei Pantograph подвесная система
Jinbei
Артикул: NVF-6723

Jinbei Pantograph – подвесная система подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со стандартными студийными осветителями.

Описание

Характеристики:

  • нагрузка, кг – 10
  • вес, кг – 4
  • длина, см – от 43-200 

