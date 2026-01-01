Временно нет в наличии

Jinbei Pantograph Heavy Load 15 kg – подвесная система подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со стандартными студийными осветителями. Максимальная нагрузка до 15 кг.

