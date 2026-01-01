23-го февраля СПб - вых, Москва с 11 до 18-00
images
images
images
Jinbei Pantograph Heavy Load 15 kg подвесная система
Jinbei Pantograph Heavy Load 15 kg подвесная система
Jinbei Pantograph Heavy Load 15 kg подвесная система

Jinbei Pantograph Heavy Load 15 kg подвесная система

Jinbei
Артикул: NVF-6724

Jinbei Pantograph Heavy Load 15 kg – подвесная система подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со стандартными студийными осветителями. Максимальная нагрузка до 15 кг.

Описание

Характеристики:

  • нагрузка, кг – 15
  • вес, кг – 4,7
  • длина, см – от 43-200 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Falcon Eyes 3330 ролики для пантографа
Арт. VBR-409
Falcon Eyes 3330 ролики для пантографа
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.

 

1 810 ₽
В корзину

Видео

Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Distorting Grid
Distorting Grid
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера