Manfrotto 5001B Nano Stand компактная стойка 1,9 м

Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 5001B Nano Stand – компактная стойка. Минимальная высота – 49 см, максимальная – 190. Современный аналог известной стойки Manfrotto 001B Nano.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Grifon CL-35M – крепление-зажим с адаптером.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы диаметром до 38 мм. Оборудован алюминиевым адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 350 грамм.
Manfrotto MBAG70PN Tripod unpadded bag – мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 70 см длиной.
Manfrotto 196AC – небольшой зажим-струбцина для крепления оборудования на круглые основания диаметром от 2 мм до 16 мм (5/8"). Идеально подходит для использования с продуктами серии Magic Arm и Articulated Arm.
Wansen
Работай с цветом без бликов