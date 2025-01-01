images
Manfrotto 5001B Nano Stand компактная стойка 1,9 м

Manfrotto 5001B Nano Stand – компактная стойка. Минимальная высота – 49 см, максимальная – 190. Современный аналог известной стойки Manfrotto 001B Nano.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 190
  • минимальная высота, см – 49
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 100
  • длина в сложенном виде, см – 48
  • вес, кг – 0,93
  • материал – алюминий черного цвета (В)
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5

