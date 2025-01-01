images
Kupo 542MB Master Cine Stand Black стойка для кинооборудования

Kupo
Артикул: NVF-5541

Kupo 542MB Master Cine Stand Black – стойка для кинооборудования, трехсекционная, увеличенной высоты для осветительных приборов.

Описание

Такие стойки используются на съемочных площадках с высокими потолками, там где стандартных двухметровых стоек уже недостаточно, а потолочная система подвеса света отсутствует. Стойка сделана из стали с порошковым покрытием, благодаря чему достигается высокая прочность и надежность. Стойка допускает монтаж тяжелых студийных осветителей – максимальная нагрузка до 40 килограмм (при собственном весе 11 килограмм). Максимальная высота подвеса – 325 сантиметра, транспортировочная длина – 135 сантиметров.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 40 кг
  • Максимальная высота 350 см
  • Минимальная высота 139,5 см
  • Длина в сложенном состоянии 143 см
  • Количество секций - 3
  • Диаметры секций 45/40/35 мм
  • Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
  • Диаметр основания - 138 см
  • Размер ножек 25х25 мм
  • Крепление - гнезда 1/8" (28 мм) и 5/8" (16 мм) и поворотный штифт 5/8" (16 мм)
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Вес 11,1 кг

