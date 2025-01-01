Москва
Kupo 542MB Master Cine Stand Black – стойка для кинооборудования, трехсекционная, увеличенной высоты для осветительных приборов.
Такие стойки используются на съемочных площадках с высокими потолками, там где стандартных двухметровых стоек уже недостаточно, а потолочная система подвеса света отсутствует. Стойка сделана из стали с порошковым покрытием, благодаря чему достигается высокая прочность и надежность. Стойка допускает монтаж тяжелых студийных осветителей – максимальная нагрузка до 40 килограмм (при собственном весе 11 килограмм). Максимальная высота подвеса – 325 сантиметра, транспортировочная длина – 135 сантиметров.
