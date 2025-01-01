images
Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования

Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования

Avenger
Артикул: OLE-0432

Avenger A2018LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.

Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 175
  • минимальная высота, см – 84
  • длина в сложенном виде, см – 84
  • диаметр основания, см – 95
  • вес, кг – 4,3
  • материал – сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 8

