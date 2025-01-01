Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования

Avenger A2025FCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.
Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 4,8 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger A2018LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.
Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.
Avenger A2033LKIT C-Stand – комплект из стойки и держателя с регулируемой по высоте верхней ногой. Максимальная высота стойки – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Максимальная нагрузка – 10 кг. Имеет два зажима D200 (втулочный адаптер 16 мм) с удлиненной штангой D52 длиной 102 см.
Avenger I650B – светоотсекающий флаг из плотной черной ткани на металлической раме размером 45х60 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.
Grifon B-01 – зажим со съемным переходником для крепления фонов к стойкам или трубам.
Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.
Avenger A4050CS – стальная хромированная стойка-журавль серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 30 кг. Максимальная высота – 500 см, минимальная – 188. Длина штанги варьируется от 155 до 266 см. Вес – 14,8 кг.
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket – кронштейн с держателем в первую очередь предназначен для крепления фотоаппаратов и видеокамер. Его функциональный манипулятор способен поворачиваться на 90 градусов, а шарниры имеют угол поворота 360 градусов.
Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.
Manfrotto 035 – конструкция предназначена для установки оборудования на плоские поверхности или трубы диаметром от 13 до 55 мм. Максимально допустимая нагрузка – 15 кг.
Reddevil RDL 4x600 S – компактный четырехламповый недиммируемый люминесцентный осветитель для легкой и удобной переноски, с минимальным временем установки. Дает мягкий равномерный свет для профессиональной съемки интервью, контровой подсветки или предметной съемки.
Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 128GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s (SDSDXV5-128G-GNCIN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с).
