Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования

Арт. OLE-1135

Avenger I650B – светоотсекающий флаг из плотной черной ткани на металлической раме размером 45х60 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.