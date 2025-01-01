Falcon Eyes MB-170M штанга со втулкой

Перекладина Fotokvant LSP-70 длина - 70 см.
Стальная удлинняющая перекладина, оснащенная двумя шпиготами диаметром 22 и 19 мм. Применяется для установки оборудования с соответствующими посадочными местами. Длина - 45-70 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes MB-170M – металлическая штанга для создания различных конструкций. Используется с системами крепления (например, с зажимом Falcon Eyes CL-22). С одной стороны расположено шестиугольное крепление 5/8", с другой – втулка 5/8", в комплекте идет переходник диаметром 5/8" с резьбой 1/4" и 3/8".
Длина 210 мм, вес – 0,22 кг.
