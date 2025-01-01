images
Jinbei JB16-200AB Balanced Boom Stand студийный журавль

Jinbei JB16-200AB Balanced Boom Stand студийный журавль

Jinbei
Артикул: NVF-6716

Jinbei JB16-200AB Balanced Boom Stand – студийный журавль, который выдерживает большие нагрузки до 10 кг. Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.

Описание

Характеристики:

  • высота стойки минимальная, м – 0,9
  • высота стойки максимальная, м – 3,3
  • вес, кг – 18  
  • максимальная нагрузка, кг – 10

