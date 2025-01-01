Временно нет в наличии

Jinbei JB16-200AB Balanced Boom Stand – студийный журавль, который выдерживает большие нагрузки до 10 кг. Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.

