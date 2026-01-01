Falcon Eyes MBH-706JR Pro кронштейн. Втулка 28 мм (Junior Receiver), длина 6", основание 150х90 мм, нагрузка до 25 кг, материал: сталь, вес 645 г.
Кронштейн, который предназначен для надежного крепления студийного оборудования к стене или другой плоской поверхности (крепеж не входит в комплект). Основание кронштейна толщиной 3 мм имеет размеры 150х90 мм, что обеспечивает надежную фиксацию на большинстве поверхностей.
Кронштейн оснащен гнездом 28 мм (Junior Receiver), который позволяет легко и быстро установить оборудование с адаптером соответствующего размера. Длина втулки с фиксирующим винтом составляет 6", что делает кронштейн универсальным для различных моделей техники.
Настенный кронштейн, выполненный из высокопрочной стали, выдерживает нагрузку до 25 кг.
MBH-706JR Pro с втулкой 28 мм (Junior Receiver) длиной 6" идеально подходит для крепления студийных вспышек, осветительных приборов и другого оборудования, требующего жесткой фиксации положения.
Характеристики:
