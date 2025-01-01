SmallRig 2929B Tablet Mount with Dual Handgripfor iPad держатель для планшетов с рукоятками.  

Описание

Держатель для планшетов с рукоятками SmallRig Tablet Mount with Dual Handgrip for iPad 2929B

Основные особенности:

1. Позволяет использовать iPad и другие планшеты с диагональю экрана от 7,9 до 12,9 дюймов в качестве режиссерского монитора.

2. Положение двух съемных рукояток можно отрегулировать для максимально удобного использования.

3. Несколько типов креплений для установки дополнительных устройств: два разъема «холодный башмак», несколько отверстий с резьбой ¼”.

4. Быстрая установка/снятие со штатива с креплением Arca-Swiss.

5. Встроенные резиновые накладки предохраняют планшет от появления царапин.

Встроенные резиновые накладки обеспечивают надежную фиксацию и предохраняют планшет от появления царапин. Для максимально комфортной работы, положение рукояток по высоте можно отрегулировать в зависимости от веса оборудования и личных предпочтений.



Проушины для ремешка на ручках позволяют прикрепить кистевой или плечевой ремень. Крепление совместимое со стандартом Arca-Swiss и резьбовое отверстие ¼” в нижней части держателя служат для установки штатив и другом оборудовании. Держатель также имеет несколько типов креплений для установки дополнительных устройств: два разъема «холодный башмак», несколько отверстий с резьбой ¼”.



Обратите внимание, Это ВАЖНО:

1. iPad 12,9” можно установить в держатель только горизонтально.

2. Будьте аккуратны при установке планшета в держатель.

Характеристики: