Falcon Eyes StudioStand 806S штатив-колонна

Штатив-колонна разработан для использования профессиональными фотографами в основном в стационарных фотостудиях. Благодаря своей прочной базовой конструкции он эффективно подавляет внешние вибрации, обеспечивая стабильность цифровых фотоаппаратов. Этот штатив подходит для установки широкоформатных камер, камер среднего формата и зеркальных фотоаппаратов DSLR.

Камера, установленная на штативе, может быстро подниматься и опускаться, вращаться на 360 градусов и перемещаться горизонтально. Положение камеры точно регулируется и фиксируется стопорными механизмами, которые блокируют любое движение. На горизонтальных штангах-консолях размещаются металлический стол размером 25,5 x 35,5 см и поворотная наклонная головка для установки камеры. Максимальный ход головки по штанге составляет 236 мм.

К любой из горизонтальных штанг-консолей можно прикрепить лоток для аксессуаров.

Штатив с устойчивым основанием и тремя колёсами диаметром 100 мм легко перемещается по студии. Все три колеса оснащены независимыми тормозами, предотвращающими нежелательное перемещение штатива во время съёмки.