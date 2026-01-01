Falcon Eyes StudioStand 806S штатив-колонна
Falcon Eyes
Артикул: OLE-4591

Штатив-колонна с горизонтальной штангой оснащена 3D-головкой с быстросъемной площадкой и лотком для ноутбука. Максимальная нагрузка  20 кг, рабочая высота 45–175 см, максимальная высота 198 см. Штатив колонна монтируется на основание с 3 колесами диаметром 10 см. Изготовлена из стали.

Описание

Штатив-колонна разработан для использования профессиональными фотографами в основном в стационарных фотостудиях. Благодаря своей прочной базовой конструкции он эффективно подавляет внешние вибрации, обеспечивая стабильность цифровых фотоаппаратов. Этот штатив подходит для установки широкоформатных камер, камер среднего формата и зеркальных фотоаппаратов DSLR.

Камера, установленная на штативе, может быстро подниматься и опускаться, вращаться на 360 градусов и перемещаться горизонтально. Положение камеры точно регулируется и фиксируется стопорными механизмами, которые блокируют любое движение. На горизонтальных штангах-консолях размещаются металлический стол размером 25,5 x 35,5 см и поворотная наклонная головка для установки камеры. Максимальный ход головки по штанге составляет 236 мм.

К любой из горизонтальных штанг-консолей можно прикрепить лоток для аксессуаров.

Штатив с устойчивым основанием и тремя колёсами диаметром 100 мм легко перемещается по студии. Все три колеса оснащены независимыми тормозами, предотвращающими нежелательное перемещение штатива во время съёмки.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 20 кг
  • Максимальная высота 198 см
  • Диаметр колонны 7,5 см
  • Рабочая высота горизонтальных штанг 45-175 см
  • Размах штанг в сборе 75 см
  • Длина горизонтальной штанги 31 см
  • Тип штативной головки 3D наклонно-поворотная
  • Размер быстросъемной площадки 44х35 см
  • Крепление для камеры - винт 1/4" и переходная гайка на 3/8"
  • Размер лотка для ноутбука 25,5х35,5 см
  • Диаметр колес 10 см
  • Материал нержавеющая сталь
  • Вес (в сборе) 54 кг

Комплектация

  • Основание с 3 колесами
  • Труба-колонна
  • Горизонтальная штанга (консоль) – 2 шт.
  • Наклонно-поворотная головка
  • Винт крепления головки
  • Столик
  • Винт крепления столика
  • Лоток
  • Кронштейн лотка
  • Комплект регулировочных шайб
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

