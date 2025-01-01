SmallRig 735 универсальный держатель Super Clamp w/ 1/4" and 3/8" thread

Артикул: OLE-2238

Держатель из алюминиевого сплава предназначен для крепления различных аксессуаров и дополнительного оборудования. Оснащен двумя резьбовыми отверстиями 1/4" и 3/8" на корпусе. Ширина захвата зажима варьируется в пределах от 15 до 54 мм. Максимальная нагрузка 1,5 кг.