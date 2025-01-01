Falcon Eyes CPG-20 штанга гибкая с двумя клипсами

FST FH2 – прочный гибкий держатель с двумя клипсами. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина, см – 50.
Falcon Eyes CPG-20 – универсальное крепежное устройство, используется для создания различных конструкций. Широко применяется в предметной съемке, например, для установки фона. Штанга и клипсы изготовлены из металла, длина штанги 20 см.
Grifon MBH-700S – пластина с адаптером. Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет резьбу 1/4 дюйма.
Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим.
Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.
Grifon MBH-700 – пластина с адаптером.
Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Вес - 0,25 кг.
Grifon CL-35H – крепление-зажим с крюком для груза.
Используется для монтажа студийного оборудования на круглых поверхностях диаметром до 38 мм. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.
Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.
