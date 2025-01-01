images
Falcon Eyes
Артикул: VBR-546

Falcon Eyes CPG-20 – универсальное крепежное устройство, используется для создания различных конструкций. Широко применяется в предметной съемке, например, для установки фона. Штанга и клипсы изготовлены из металла, длина штанги 20 см.

Описание

Falcon Eyes CPG-20 штанга гибкая с двумя клипсами

FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами
Арт. OLE-1267
FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST FH2 – прочный гибкий держатель с двумя клипсами. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина, см – 50.

1 740 ₽
В корзину
Grifon MBH-700S пластина с адаптером
Арт. OLE-1292
Grifon MBH-700S пластина с адаптером
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon MBH-700S – пластина с адаптером. Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет резьбу 1/4 дюйма.

1 500 ₽
В корзину
Grifon CLD-35 зажим двойной
Арт. OLE-1284
Grifon CLD-35 зажим двойной
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим.

Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.

810 ₽
В корзину
Grifon MBH-700 пластина с адаптером
Арт. OLE-1291
Grifon MBH-700 пластина с адаптером
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon MBH-700 – пластина с адаптером.

Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Вес - 0,25 кг.

3 220 ₽
В корзину
Grifon CL-35H зажим с крюком
Арт. OLE-1281
Grifon CL-35H зажим с крюком
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-35H – крепление-зажим с крюком для груза.

Используется для монтажа студийного оборудования на круглых поверхностях диаметром до 38 мм. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.

460 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн
Арт. NVF-2805
Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.

-15 %790 ₽
670 ₽
В корзину

