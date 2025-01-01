Falcon Eyes CPG-20 штанга гибкая с двумя клипсами

Временно нет в наличии

Falcon Eyes CPG-20 – универсальное крепежное устройство, используется для создания различных конструкций. Широко применяется в предметной съемке, например, для установки фона. Штанга и клипсы изготовлены из металла, длина штанги 20 см.

