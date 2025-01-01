Lumifor LAC-CL4 клипса для крепления фона

Арт. OLE-1341

FST L-2801 – система подвеса фона представляет собой комплект из двух стоек высотой 2,8 м и телескопической перекладины. Используется для крепления бумажных или любых рулонных фонов шириной до трех метров. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки.