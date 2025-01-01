Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.
Lumifor LAC-CL4 – клипса для крепления фона, универсального назначения. Может быть применена для крепления студийного фона к стойке, фона к столу для предметной съемки и т.д.
Falcon Eyes В-8510/H – мобильная система установки фона типа «ворота» с телескопической верхней перекладиной. Предназначена для работы с тканевыми фонами, возможна так же установка любых рулонных фонов. Система удобна в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке. Может быть использована для студийной съемки и фотографии на выезде. Длина в упаковке - 126 см.
FST L-2801 – система подвеса фона представляет собой комплект из двух стоек высотой 2,8 м и телескопической перекладины. Используется для крепления бумажных или любых рулонных фонов шириной до трех метров. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Вес - 1,7 кг.
Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
