Lumifor LAC-CL4 клипса для крепления фона

Lumifor
Артикул: NVF-5340

Lumifor LAC-CL4 – клипса для крепления фона, универсального назначения. Может быть применена для крепления студийного фона к стойке, фона к столу для предметной съемки и т.д.

Описание

