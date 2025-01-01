Fujimi FCL-CLIP прищепка фотографическая со студийной головой

Арт. NVF-6336

Fotokvant FLH-10 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из металла с желтым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 3/8".