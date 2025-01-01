Fujimi FCL-CLIP прищепка фотографическая со студийной головой

Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим.
Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.
Fujimi FCL-CLIP – клипса с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров. Отличный зажим для большинства нужд фотографа в студии.
Характеристики:
Компактная студийная стойка Avenger 003 изготовлена из металла.
Предназначена для установки осветительного оборудования весом до 10 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).
Grifon MBH-700 – пластина с адаптером.
Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Вес - 0,25 кг.
Grifon CL-35H – крепление-зажим с крюком для груза.
Используется для монтажа студийного оборудования на круглых поверхностях диаметром до 38 мм. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.
Fotokvant FLH-10 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из металла с желтым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 3/8".
