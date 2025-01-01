images
Fujimi FCL-CLIP прищепка фотографическая со студийной головой

Fujimi FCL-CLIP – клипса с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров. Отличный зажим для большинства нужд фотографа в студии.

Описание

Характеристики:

  • ширина зажима, мм – 50
  • глубина, мм – 108
  • ширина губок, мм – 78
  • крепление – 1/4" резьба
  • материал – сталь с резиновым покрытием

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Доротея Ланж
Доротея Ланж
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
