Артикул: MTG-1976

Fotokvant RCL-S9 + SM-CL7 крепление телефона на трубу. Комплект держателя состоит из портативного пластикового зажима, с помощью которого можно укрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева и держателя для смартфона Fotokvant SM-CL7. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.