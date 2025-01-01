Avenger D200B 2 1/2 GRIP HEAD BLACK держатель осветительного оборудования

Арт. NVF-7933

Lastolite (82202) SKYLITE Black Velvet – черная ткань (вельвет) для отражателя, размером 200х200 см. Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 200х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для блокирования света и создания тени на сцене или предмете. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс.