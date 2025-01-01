images
images
images
images
images
FST LS-330II си-стенд с наклонной перекладиной
FST LS-330II си-стенд с наклонной перекладиной
FST LS-330II си-стенд с наклонной перекладиной
FST LS-330II си-стенд с наклонной перекладиной
FST LS-330II си-стенд с наклонной перекладиной

FST LS-330II си-стенд с наклонной перекладиной

FST
Артикул: OLE-2161

Прочная стальная стойка типа C-Stand с перекладиной для установки осветителей, отражателей, флагов и прочего. Длина наклонной стрелы 127 см. Максимальная высота 330 см. Максимальная нагрузка до 10 кг. Скользящая независимая нога позволяет установить стойку вертикально на неровной поверхности.

Описание

Характеристики:

  • Длина стрелы: 127 см
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Рабочая высота: 157–330 см
  • Диаметры сегментов: 25, 30, 35 мм
  • Диаметр ноги: 25 мм
  • Длина в сложенном виде: 74 см
  • Вес: 9 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
1 мая
1 мая
Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера