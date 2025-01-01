Falcon Eyes CL-35H - струбцина с крюком для противовеса .
Зажим-крюк в первую очередь предназначен для установки груза на штангу журавля. Вес - 350 грамм.
П-Фото (1095-2) – поворотный блок со стаканом 5/8", имеет две степени свободы.
Надежный, легкий и малогабаритный металлический поворотный блок. Имеет крепление с одной стороны – стандартное посадочное отверстие 5/8", с другой – стакан со стандартным внутренним отверстием 5/8". Вес – 150 грамм.
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.
Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.
GreenBean MegaClamp MC-095 – С-образный зажим. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования. Максимальная нагрузка, кг – до 80. Возможно крепление на трубах или балках диаметром 10–55 мм. Материал – алюминий.
GreenBean Stand 220 – алюминиевая пятисекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма, резьбу 1/4 дюйма, вес 1,3 кг. Высота варьируется от 50 до 222 см.
Kupo 5/8" Male adaptor for 4 ways clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) переходник с внешней резьбой. Длина 66 мм.
Fotokvant FLH-32 – складной винт 1/4". Используется для крепления камеры на ремешок, рюкзак, штативы или моноподы. Диаметр головки без кольца, мм – 12. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Fotokvant FLH-14 – адаптер-переходник 5/8" папа на 1/4" мама для установки микрофона на штатив или стойку.
Изготовлен из никелированной латуни. В комплекте 1 штука.
Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.
Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона.
Светодиодная лампа Fotokvant BLD-50, направленного света.
Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Мощность - 50 Вт. Цветовая температура - 5400 К. Диаметр "купола" - 13 см.
