Артикул: NVF-5753

П-Фото (1095-2) – поворотный блок со стаканом 5/8", имеет две степени свободы.

Надежный, легкий и малогабаритный металлический поворотный блок. Имеет крепление с одной стороны – стандартное посадочное отверстие 5/8", с другой – стакан со стандартным внутренним отверстием 5/8". Вес – 150 грамм.