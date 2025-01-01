Falcon Eyes SP-S4F8M реверсивный универсальный переходник

Manfrotto 148KN – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 5 шт.
Falcon Eyes SP-S4F8M – реверсивный универсальный металлический переходник. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.
Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
