Falcon Eyes SP-S4F8M реверсивный универсальный переходник

Falcon Eyes SP-S4F8M реверсивный универсальный переходник

Falcon Eyes
Артикул: VBR-392

Falcon Eyes SP-S4F8M – реверсивный универсальный металлический  переходник. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами.

Falcon Eyes SP-S4F8M реверсивный универсальный переходник

Manfrotto 148KN набор из адаптеров 3/8&quot; и 1/4&quot;
Арт. OLE-0573
Manfrotto 148KN набор из адаптеров 3/8" и 1/4"
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 148KN – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 5 шт.

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. NVF-8535
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.

Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4.  Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

