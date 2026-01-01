Douglas Grey Card серая карта

Описание

Douglas Grey Card удобная раскладная эталонная нейтральная карта, идеально подходящая для настройки балансов серого и белого или настроек в Photoshop. Эта двухсторонняя мишень размером 31×21 см имеет восемнадцати процентную серую поверхность с одной стороны и 90% белую поверхности – с другой. Красители для обеих сторон были подготовлены с использованием научного оборудования для обеспечения спектральной нейтральности и одинакового спектра отражения в любых условиях освещения (в т.ч. при ультрафиолетовом свете), без метамерических эффектов и без использования искусственных отбеливателей, которые могут исказить экспозицию.

Douglas Grey Card сделана из жесткого синтетического материала и может использоваться в течение многих лет. Она может быть легко очищена слабым моющим средством или чистящим средством в виде спрея. Карта складывается до размера A5 для удобства съемки в поле. Это необходимый аксессуар, как для традиционной, так и для цифровой фотографии.