Calibrite ColorChecker White Balance фотошкала. 

Описание

Гарантирует равномерный нейтральный белый цвет с самого начала, будь то на месте или в вашей студии, с точным пользовательским балансом белого в камере перед каждой фото- или видеосъемкой.

Устраняет неточный баланс белого, который приводит к цветовым оттенкам и непостоянству условий освещения.

Рассчитывайте на нейтральную точку отсчета при смешанном освещении, с которым вы сталкиваетесь во время фото- или видеосъемки. Поскольку цель отражает свет одинаково во всем видимом спектре, создание пользовательского баланса белого в камере может правильно компенсировать переменное освещение.

Созданная как светло-серая мишень, мишень ColorChecker White Balance создает более спектрально нейтральный образец.

Светло-серый эталон позволяет снизить уровень отражения света, чтобы предотвратить перенасыщение сенсора камеры.