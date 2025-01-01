images
Calibrite ColorChecker White Balance фотошкала. 

ColorChecker White Balance также дает вам возможность настроить цветовую чувствительность вашей цифровой камеры, чтобы она точно соответствовала условиям окружающего освещения; по сути, изменить то, что видит камера. Воспринимаемый цвет белого меняется в зависимости от условий окружающей среды: на улице он кажется холоднее, в помещении — теплее, а при флуоресцентном освещении — зеленее. Даже в контролируемой студийной среде это может быть проблемой.

Гарантирует равномерный нейтральный белый цвет с самого начала, будь то на месте или в вашей студии, с точным пользовательским балансом белого в камере перед каждой фото- или видеосъемкой.
Устраняет неточный баланс белого, который приводит к цветовым оттенкам и непостоянству условий освещения.
Рассчитывайте на нейтральную точку отсчета при смешанном освещении, с которым вы сталкиваетесь во время фото- или видеосъемки. Поскольку цель отражает свет одинаково во всем видимом спектре, создание пользовательского баланса белого в камере может правильно компенсировать переменное освещение.
Созданная как светло-серая мишень, мишень ColorChecker White Balance создает более спектрально нейтральный образец.
Светло-серый эталон позволяет снизить уровень отражения света, чтобы предотвратить перенасыщение сенсора камеры.

