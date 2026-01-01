Falcon Eyes кольцо переходное – для макровспышки 55-77 мм.
Повышающее резьбовое кольцо-адаптер, предназначено для установки кольцевых вспышек FE серии DMAF20 на объективы с диаметром под светофильтр 55 мм.
Falcon Eyes кольцо переходное для макровспышки 62-77 мм – увеличивающее высоту резьбовое кольцо-адаптер, предназначено для объективов с резьбой под светофильтр 62 мм. На кольцо устанавливается макровспышка с посадочной резьбой диаметром 77 мм.
Fotokvant LADU 77-82 - повышающее переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр - 77-82 мм.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - светодиодный осветитель, пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой.
Осветитель представляет из себя светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5x16,5 см с цветовой температурой от 3200 до 5600К, плавной регулировкой яркости, возможностью питания от аккумулятора NP-F.
Идеально подойдет для фото- и киносъемки.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06, размер - 1,35x6 м, цвет - темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1112 Sunflower 12, размер - 1,35x6 м, цвет - солнечный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06, размер - 2,1x6 м, цвет - темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2121 Pink 21, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-розовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Wansen
