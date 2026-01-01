Falcon Eyes кольцо переходное для макровспышки 62-77 мм

Арт. DAN-1132

Fotokvant LADU 77-82 - повышающее переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр - 77-82 мм.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.



