Falcon Eyes кольцо переходное для макровспышки 62-77 мм

Falcon Eyes
Артикул: NVF-7172

Falcon Eyes кольцо переходное для макровспышки 62-77 мм – увеличивающее высоту резьбовое кольцо-адаптер, предназначено для объективов с резьбой под светофильтр 62 мм. На кольцо устанавливается макровспышка с посадочной резьбой диаметром 77 мм.

