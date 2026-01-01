SmallRig 3647 флаги верхний и боковые для компендиума Side Flag Kit 95mm.
Флаги (верхний и боковые) для компендиума SmallRig Side Flag Kit (95mm).
Основные особенности:
1. Быстрая установка.
2. Изготовлены из легкого и прочного карбона.
3. Эффективная защита от бликов и засветок.
Комплект флагов SmallRig 3647 – дополнительный аксессуар для компендиумов SmallRig серии Star-Trail (95 мм). Он позволяет улучшить защиту объектив от попадания постороннего света, уменьшить вероятность появления бликов и паразитных засветок.
Набор состоит из одного верхнего и двух боковых флагов из карбона. Верхних флаг может поворачиваться на 180° и имеет две боковых шторки, которые можно выдвинуть на 38° для дополнительной блокировки света. Боковые флаги, также можно поворачивать на 180°. Крепление флагов на компендиуме происходит с помощью винтов ¼".
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
Комплект флагов SmallRig 3647 совместим только с компендиумами SmallRig серии Star-Trail (95 мм), модели компендиумов SmallRig Star-Trail (mini) не могут быть использованы.
