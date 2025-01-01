SmallRig 3645 Multifunctional Modular Matte Box VND Ki бленда-компендиум 95 мм

Москва
Многофункциональная модульная бленда-компендиум предназначена для использования с цифровыми системными камерами. Защищает от засветок и бликов и позволяет установить различные светофильтры. Карбоновая верхняя шторка поворачивается на 180°. Отсутствие виньетирования на объективах с фокусным расстоянием от 16мм. В комплекте 4 адаптерных кольца (67–95мм, 72–95мм, 77–95 мм, 82–95мм). Рамка-держатель для установки светофильтров формата 4x5,65". Высококачественный ND фильтр переменной плотности позволяет плавное регулировать экспозицию. Крепление для направляющих SmallRig 3652 уменьшает нагрузку на корпус объектива.
Адаптерные кольца совместимы с поляризационными, градиентными и нейтрально-серыми круглыми светофильтрами.
При установки компендиума на кинообъективы диаметром 95 мм бленда фиксируется специальным зажимом.
ЭТО ВАЖНО:
1. Бленда несовместима со светофильтрами стандарта 100 x 100 мм и 100 x 150 мм (толщиной 2 мм).
2. Нельзя одновременно использовать вставной и круглый фильтр
3. Бленда несовместима с круглыми фильтрами с внешним диаметром более 100 мм.
Характеристики:
