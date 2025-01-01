images
SmallRig 3645 Multifunctional Modular Matte Box VND Ki бленда-компендиум 95 мм
SmallRig
Артикул: OLE-2214

Многофункциональная модульная бленда-компендиум предназначена для использования с цифровыми системными камерами. Защищает от засветок и бликов и позволяет установить различные светофильтры. Карбоновая верхняя шторка поворачивается на 180°. Отсутствие виньетирования на объективах с фокусным расстоянием от 16мм. В комплекте 4 адаптерных кольца (67–95мм, 72–95мм, 77–95 мм, 82–95мм). Рамка-держатель для установки светофильтров формата 4x5,65". Высококачественный ND фильтр переменной плотности позволяет плавное регулировать экспозицию. Крепление для направляющих SmallRig 3652 уменьшает нагрузку на корпус объектива.

Описание

Адаптерные кольца совместимы с поляризационными, градиентными и нейтрально-серыми круглыми светофильтрами.

При установки компендиума на кинообъективы диаметром 95 мм бленда фиксируется специальным зажимом.

ЭТО ВАЖНО:

1. Бленда несовместима со светофильтрами стандарта 100 x 100 мм и 100 x 150 мм (толщиной 2 мм).
2. Нельзя одновременно использовать вставной и круглый фильтр
3. Бленда несовместима с круглыми фильтрами с внешним диаметром более 100 мм.

Характеристики:

  • Размеры: 187 х 165 х 51 мм
  • Вес: 598 г

Комплектация

  • компендиум (Φ95 мм)
  • бленда
  • верхний флаг
  • переходное кольцо Φ67-95 мм
  • переходное кольцо Φ72-95 мм
  • переходное кольцо Φ77-95 мм
  • переходное кольцо Φ82-95 мм
  • рамка фильтра (4 х 5,65 дюйма)
  • переменный ND фильтр 2-400
  • двойная поддержка стержня
  • сумка для хранения


