SmallRig 3597 Matte Box флаги для компендиума верхний и боковые

Верхний и боковые флаги (шторки) для компендиума Matte Box для дополнительной защиты от бликов и паразитарной засветки

