SmallRig 3588 4x5.65" ND 0.6 светофильтр нейтрально-серый

Артикул: OLE-2212

Светофильтр нейтрально-серый размером 4x5.65" ND 0.6 предназначен для использования с компендиумами SmallRig. Уменьшает экспозицию на 2 ступени. Фильтр не влияет на окраску изображения и и может комбинироваться с другими типами фильтров. Изготовлен из отличного оптического стекла SCHOTT B270. В комплекте коробочка для хранения.