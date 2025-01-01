SmallRig 3588 4x5.65" ND 0.6 светофильтр нейтрально-серый

Москва
Светофильтр нейтрально-серый размером 4x5.65" ND 0.6 предназначен для использования с компендиумами SmallRig. Уменьшает экспозицию на 2 ступени. Фильтр не влияет на окраску изображения и и может комбинироваться с другими типами фильтров. Изготовлен из отличного оптического стекла SCHOTT B270. В комплекте коробочка для хранения.
Характеристики:
1 х 4x5,65 фильтр ND 0,6
1 х ящик для хранения
