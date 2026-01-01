YongNuo YN50MM F1.4N автофокусный объектив 50 мм для камер Nikon

Автофокусный объектив оснащен электромагнитной диафрагмой, которая поддерживает режимы съемки M, Av, Tv, P, B. Диафрагма имеет семь лепестков, максимальная апертура F/1.4 прекрасно подходит для съемки при низкой освещенности и позволяет делать портреты с небольшой глубиной резкости. Объектив поддерживает фокусировку в режиме Live View (Lv).
Линзы объектива имеют многослойное покрытие, снижающее блики и ореолы при повышенной светопропускной способности. Юбъектив также имеет позолоченные контакты, надежное металлическое байонетное крепление, переключатель режимов фокусировки и шкалу расстояний.
Резьба под светофильтры диаметром - 58 мм. Вес - 577 грамм.
Характеристики:
- фокусное расстояние - 50 мм
- максимальное значение диафрагмы - f/1.4
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- минимальное расстояние фокусировки - 45 см
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 7/9
- лепестки диафрагмы - 7
- размер фильтра - 58 мм
- автофокус - есть
- размер - 81х93 мм
- вес - 572 г