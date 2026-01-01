TTArtisan 50mm F0.95 E-mount объектив
Артикул: OLE-4394

Светосильный штатный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и постоянной светосилой F0.95 для беззеркальных камер. Угол обзора 32°. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 50 см. Байонет E-mount (Sony)Настройка диафрагмы выполняется вручную с помощью кольца. Корпус и байонет цельнометаллические. 

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Максимальная диафрагма f/0.95
  • Минимальная диафрагма F/16
  • Угол обзора 32°
  • Конструкция 8 элементов в 6 группах
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Фокусировка ручная
  • Минимальная дистанция фокусировки 500 мм
  • Байонет E-mount (Sony)
  • Диаметр светофильтра 58 мм
  • Размер сенсора Кроп
  • Вес около 411 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета

