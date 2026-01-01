Tokina FIRIN 20mm F2 FE MF для Sony
Tokina
Артикул: DAN-2219

Широкоугольный объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE MF для камер системы Sony.

Широкоугольный объектив рассчитанный на использование с полнокадровыми беззеркальными камерами с байонетом SONY E (SONY A7).

Описание

Объектив разработан для съемки в ручном режиме фокусировки и для видеографов, поэтому обладает большим кольцом фокусировки, кольцом ручного выбора диафрагмы и шкалу глубины резкости. Ручное управление фокусом и диафрагмой дает полную свободу при использовании сложных техник съемки. Особенно это актуально в интервальной и видеосъемке.

Широкий угол и высокая светосила (до f2) позволяет использовать объектив в самых различных условиях - в портретной съемке для хорошего размытия фона, в фотографировании пейзажей благодаря широкому углу или в астрофотографии, где также требуется высокая светосила. Объектив позволяет использовать светофильтры с диаметром резьбы 62 мм.

В конструкции использованы 2 асферических и 3 супернизкодисперсионных стеклянных элемента, которые эффективно устраняют аберрации и обеспечивают высокое разрешение и контраст снимков. 

На все стеклянные элементы нанесено мультипросветление. При этом особое внимание было уделено просветлению внутренней части большого переднего элемента G1, т.к. его сложная форма значительно затрудняет нанесение покрытия. Также просветление нанесено на контактные поверхности элементов G6-G7 и G10-G11. Все эти технологические приемы направлены на то, чтобы снизить блики и повысить резкость и контраст снимков.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 20 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/2
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • угол обзора - 92,65 град.
  • байонет - Sony E
  • минимальное расстояние фокусировки - 28 см
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/13
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - нет
  • диаметр фильтра - 62 мм
  • размеры - 69x81,5 мм
  • вес - 490 г

