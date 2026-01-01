Tokina AT-X M100 F2.8 D Macro N/AF-D (100mm) для Nikon

Супермакрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием 100 мм. Обладает светосилой F2.8, что позволяет добиваться превосходной глубины резкости в макросъемке. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,3 м, что при фокусном расстоянии 100 мм позволяет добиться масштаба 1:1.

Эксклюзивный механизм Tokina для переключения фокуса одним касанием позволяет фотографу переключаться между автоматической и ручной фокусировкой, просто перещелкивая фокусировочное кольцо назад или вперед для переключения между режимами фокусировки.

Объектив подходит ко всем пленочным и цифровым камерам производителя Nikon. Объектив поставляется с кольцом ручной регулировки диафрагмы, поэтому совместим с пленочными камерами (Nikon FM10 и т.д.) с системой экспозамера Ai.

В случае использования с цифровыми и пленочными камерами, которые предназначены для работы с автофокусными объективами, зафиксируйте кольцо ручной регулировки диафрагмы напротив положения F32. Фиксация в другом положении может вызвать ошибку в работе систем камеры.

При использовании макро объектива на камере Nikon выдается данные по рабочей диафрагме, которые составляют F5.6 и темнее. Многие ошибочно считают, что Tokina врет, что у объектива F2.8 диофрагма постоянная. Это происходит по причине того, что камеры Nikon запрограммированы, чтобы выдавать честно реальную светосилу. Так при приближении к объекту макросъемки реальное количество света значительно уменьшается. У камер же Canon данные по светосиле соответствуют значениям на объективе.

Объектив AT-X M100 PRO D с посадочной системой для камер Nikon не имеет встроенного мотора. Следовательно объектив не может быть применен с камерами (например, Nikon D5000, D5100, D3200, D3100, D3000, D60, D40), система автофокусировки которых работает от встроенного мотора в самом объективе. В этом случае фокусировка должна настраиваться в ручную.

Характеристики: