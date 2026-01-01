Tokina AT-X 70-200 F4 PRO FX VCM-S для Nikon
Артикул: DAN-2215

Длиннофокусный зумобъектив Tokina AT-X 70-200 F4 PRO FX VCM-S для камер системы Nikon.

Телеобъектив c постоянной светосилой F4 и системой стабилизации изображения для цифровых камер с полноразмерной матрицей.

Объектив серии FX, разработан для полнокадровых профессиональных цифровых зеркальных камер. Он имеет компактные размеры и высокую скорость фокусировки благодаря тихому и быстрому ультразвуковому мотору. Система стабилизации Tokina VCM компенсирует до трех стопов диафрагмы, что позволит делать четкие снимки даже на увеличенных выдержках.

Оптика объектива соответствует самым современным требованиям и рассчитана на фотокамеры с сенсорами высокого разрешения. Постоянная светосила F4 является оптимальной для телеобъектива, т.к. с одной стороны позволяет добиться компактного размера и веса, а с другой, позволяет делать снимки высокого качества с красивым размытием фона.

В конструкции объектива используется несколько низкодисперсионных линз, что уменьшает хроматические аберрации и позволяет снимать с равномерной яркостью и минимальными искажениями по всей области кадра. Многослойное просветление помогает более успешно бороться с бликами и двоениями.

Подвижные механизмы имеют дополнительную защиту, что существенно повышает влагозашитные свойства объектива. Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что также не позволяет проникать влаге через соединение.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.Объектив не имеет кольца ручной настройки диафрагмы. При использовании с пленочными камерами Nikon могут возникнуть функциональные ограничения.Для использования режима ручной фокусировки, помимо установки соответствующего переключателя на объективе, на камере необходимо установить режим фокусировки AF-S.При низкой температуре скорость работы подвижных частей замедляется программой во избежание поломки.Объектив не совместим с телеконвертерами Kenko TELEPLUS PRO 300 AF.Объектив имеет ограничения на использование макроколец Kenko Extension Tubes (и аналогов). В случае использования макроколец автофокус работать не будет. Система стабилизации будет работать, но только в случае использования не более 1 кольца. В случае использования 2-х и более колец объектив можно использовать только в режиме ручной фокусировки и без поддержки системы стабилизации.

  • фокусное расстояние - 70-200 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/4
  • минимальное значение диафрагмы - f/32
  • угол обзора - 34.45-12.42 град.
  • байонет - Nikon F
  • минимальное расстояние фокусировки - 1 м
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 14/19
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - есть
  • резьба под фильтр - 67
  • размеры -  82x167.5 мм
  • вес - 980 г

