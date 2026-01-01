Tokina AT-X 17-35 PRO FX F4.0 N/AF-D для Nikon
Артикул: DAN-2212

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 17-35 PRO FX F4.0 N/AF-D для камер системы Nikon.

Широкоугольный объектив с постоянной светосилой F4 для полнокадровых цифровых камер.

Описание

Объектив разработан для полнокадровых профессиональных цифровых зеркальных камер, таких, как Canon EOS 5D Mark II, Nikon D700 и D3x.

В конструкции использованы два супернизкодисперсионных элемента и асферическая линза, что позволяет добиться отличной контрастности и резкости по всей области кадра.

Бесшумный DC-мотор, позволяет производить автоматическую фокусировку быстрее и тише по сравнению с моделями предыдущих поколений. Встроенный высокоточный магнитный GMR-сенсор обеспечивает более высокую точность считывания положения фокуса, тем самым повышая скорость фокусировки.

Подвижные механизмы имеют дополнительную защиту, что существенно повышает влагозашитные свойства объектива. Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что также не позволяет проникать влаге через соединение.

Эксклюзивный механизм Tokina для переключения фокуса одним касанием позволяет фотографу переключаться между автоматической и ручной фокусировкой, просто перещелкивая фокусировочное кольцо назад и вперед для переключения между режимами фокусировки.

В случае использования объектива с пленочными камерами моделей F6, F100, F80 автофокус будет работать. С другими моделями пленочных камер Nikon фокусировка работает только в ручном режиме.Данный объектив не имеет кольца ручной настройки диафрагмы. При использовании с пленочными камерами Nikon могут возникнуть функциональные ограничения.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 17-35 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/4
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • угол обзора - 103.96-64.74 град.
  • байонет -  Nikon F
  • минимальное расстояние фокусировки - 0,28 м
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 12/13
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - есть
  • резьба под фильтр - 82 мм
  • размеры - 89x94,5 мм
  • вес - 600 г

Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
6 советов по съемке новорожденных
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
