images
images
images
Tokina AT-X 16-28 PRO FX F2.8 N/AF-D для Nikon
Tokina
Артикул: DAN-2210

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 16-28 PRO FX F2.8 N/AF-D для камер системы Nikon.

Широкоугольный объектив с постоянной светосилой F2.8 для полнокадровых цифровых камер.

Описание

Объектив разработан для полнокадровых профессиональных цифровых зеркальных камер, таких, как Canon EOS 5D Mark II, Nikon D700 и D3x.

Он имеет внушительную оптическую схему. В переднюю группу линз объектива входит большая асферическая линза диаметром 56 мм, в задней группе используется еще 2 асферических элемента. В задней части оптической конструкции используется 3 стеклянных элемента с супернизкой дисперсией, что уменьшает хроматические аберрации и позволяет снимать на максимально широком угле с равномерной яркостью и минимальными искажениями.

В объективе используется бесшумный DC-мотор, который позволяет производить автоматическую фокусировку быстрее и тише по сравнению с моделями предыдущих поколений. Встроенный высокоточный магнитный GMR-сенсор обеспечивает более высокую точность считывания положения фокуса, тем самым повышая скорость фокусировки.

Подвижные механизмы имеют дополнительную защиту, что существенно повышает влагозашитные свойства объектива. Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что также не позволяет проникать влаге через соединение.

В случае использования объектива с пленочными камерами моделей F6, F100, F80 автофокус будет работать. С другими моделями пленочных камер Nikon фокусировка работает только в ручном режиме.Данный объектив не имеет кольца ручной настройки диафрагмы. При использовании с пленочными камерами Nikon могут возникнуть функциональные ограничения.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 16-28 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • угол обзора - 107.11-76.87 град.
  • байонет -  Nikon F
  • минимальное расстояние фокусировки - 0,28 м
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 13/15
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - есть
  • резьба под фильтр - нет
  • размеры - 90x133 мм
  • вес - 950 г

Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Foldable Soft Box for Portable Flash
Флаги для предметной съемки

