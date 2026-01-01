Tokina AT-X 14-20 F2.0 PRO DX N/AF для Nikon

Артикул: DAN-2208

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 14-20 F2.0 PRO DX N/AF для камер системы Nikon.

Широкоугольный объектив с постоянной светосилой F2 для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.

Описание

Объектив с диапазоном фокусных расстояний 14-20 мм, что на APS-C матрице эквивалентно 21-30 мм для полноформатных камер. На всем диапазоне фокусных расстояний доступна постоянная светосила F2, что позволяет вести съемку даже в условиях с ограниченной освещенностью. 

В конструкции использованы асферические линзы (2 стеклянных элемента и 1 гибридный P-MO), которые позволяют добиться превосходного контраста и резкости изображения по всей области кадра, а также подавляют сферические аберрации. Благодаря 3 супернизкодисперсионным элементам ("FK01" и "FK03") снижаются хроматические аберрации. 

Новая формула многослойного просветления линз передней группы позволяет эффективно устранять блики и двоения, которые могут возникать из-за преломления света.

В объективе используется бесшумный DC-мотор, который позволяет производить автоматическую фокусировку быстрее и тише по сравнению с моделями предыдущих поколений. Встроенный высокоточный магнитный GMR-сенсор обеспечивает более высокую точность считывания положения фокуса, тем самым повышая скорость фокусировки.

Подвижные механизмы имеют дополнительную защиту, что существенно повышает влагозашитные свойства объектива. Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что также не позволяет проникать влаге через соединение.

В случае использования сверхширокоугольных объективов, может возникнуть вероятность усложнения процесса автофокусировки по перефирийным областях изображения. Причиной является очень глубокое поле фокусировки, которая присуща всем сверхшироким объективам. Поэтому в режиме автофокусировки мы советуем выбирать центральную точку фокусирования.

Объектив разработан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C и не подходит для камер с полноразмерной матрицей.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 14-20 мм
  • эквивалентное фокусное расстояние - 21-30 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/2
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • угол обзора - 91.68-71.78 град.
  • байонет -  Nikon F
  • минимальное расстояние фокусировки - 0,28 м
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/13
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - есть
  • резьба под фильтр - 82 мм
  • размеры - 89x106 мм
  • вес - 735 г

