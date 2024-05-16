Tokina AT-X 116 F2.8 PRO DX II S/AF (11-16mm) для Sony

Артикул: DAN-2204

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 116 F2.8 PRO DX II S/AF (11-16mm) для камер системы Sony.

Широкоугольный объектив с постоянной светосилой F2.8 для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.

Объектив с диапазоном фокусных расстояний 11-16 мм, что на APS-C матрице эквивалентно 17.6-25.6 мм для полноформатных камер. На всем диапазоне фокусных расстояний доступна постоянная светосила F2.8, что позволяет вести съемку даже в условиях с ограниченной освещенностью. 

Объектив является усовершенствованной версией известной модели Tokina AT-X 116 F2.8 PRO DX с увеличенным. В объективе используется бесшумный DC-мотор, который позволяет производить автоматическую фокусировку быстрее и тише по сравнению с моделями предыдущих поколений.

Асферические и супернизкодисперсионные линзы, использованные в конструкции позволяют добиться отличной контрастности и резкости по всей области кадра, а также подавлять хроматические аберрации, а новое многослойное просветление помогает более успешно бороться с бликами и двоениями.

Эксклюзивный механизм Tokina для переключения фокуса одним касанием позволяет фотографу переключаться между автоматической и ручной фокусировкой, просто перещелкивая фокусировочное кольцо назад и вперед для переключения между режимами фокусировки.

В случае использования сверхширокоугольных объективов, может возникнуть вероятность усложнения процесса автофокусировки по перефирийным областях изображения. Причиной является очень глубокое поле фокусировки, которая присуща всем сверхшироким объективам. Поэтому в режиме автофокусировки мы советуем выбирать центральную точку фокусирования.

Объектив разработан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C и не подходит для камер с полноразмерной матрицей.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

  • фокусное расстояние - 11-16 мм
  • эквивалентное фокусное расстояние - 16.5-24 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • угол обзора - 104-82 град.
  • байонет -  SONY A
  • минимальное расстояние фокусировки - 0,3 м
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/13
  • лепестки диафрагмы - 9
  • автофокус - есть
  • резьба под фильтр - 77 мм
  • размеры - 84x89 мм
  • вес - 550 г

Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
