Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye NON HOOD N/AF (10-17mm) для Nikon

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye NON HOOD N/AF (10-17mm) для камер системы Nikon.
Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для полнокадровых цифровых камер.
Объектив отличается от модели Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX только тем, что убрана встроенная бленда, благодаря чему создается еще более широкая зона снимка и покрытие сенсора полноразмерной матрицы.
Передняя линза объектива имеет недавно разработанное просветление WR, «водоотталкивающее» оптическое покрытие стекла. Данное просветление гораздо проще очищается от капель воды или отпечатков пальцев по сравнению с объективами со стандартным многослойным просветлением.
Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку.
В случае использования сверхширокоугольных объективов, может возникнуть вероятность усложнения процесса автофокусировки по перефирийным областях изображения. Причиной является очень глубокое поле фокусировки, которая присуща всем сверхшироким объективам. Поэтому в режиме автофокусировки мы советуем выбирать центральную точку фокусирования.
Полное изображение от угла до угла может быть получено на камерах с полноразмерной матрицей приблизительно между 14,5-17 мм, в зависимости от модели камеры, при 10-14 мм получается полукруглый вид.
Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.
Объектив AT-X 107 DX Fisheye с посадочной системой для камер Nikon не имеет встроенного мотора. Следовательно объектив не может быть применен с камерами (например, Nikon D5000, D5100, D3200, D3100, D3000, D60, D40), система автофокусировки которых работает от встроенного мотора в самом объективе. В этом случае фокусировка должна настраиваться вручную.
Характеристики:
