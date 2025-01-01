images
Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art Canon EF объектив
Sigma
Артикул: MTG-1572

Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art Canon EF объектив. 

Профессиональный портретный объектив. Привлекательный эффект боке и высокое разрешение – показатели, которые имеют первостепенную важность для портретного фотографа. SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art более чем удовлетворяет строгим нормам линейки Art и гарантирует высочайшее исполнение обоих моментов. Ввиду переработанного алгоритма, точность фокусировки объектива стала безукоризненной. 

Описание

Благодаря особой конструкции, включающей 14 линз в 12 группах, SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art обладает сверхвысокой разрешающей способностью и способен раскрыть нереализованный потенциал современных полнокадровых зеркальных фотокамер с разрешением 50 Мп и выше.

Новый ультразвуковой мотор фокусировки в 1,3 раза мощнее предшественника, стабильно работает даже на длительных выдержках. Доступна ручная доводка автофокуса, в том числе в режиме следящего автофокуса.

Объектив имеет водо- и грязеотталкивающее покрытие передней и задней линз, а также прочный латунный байонет высокоточного изготовления с резиновым уплотнителем, препятствующим попаданию в камеру пыли и влаги.

Характеристики:

  • Тип сенсора камеры для полнокадровых (full frame)
  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние постоянное (фикс)
  • Тип системы Canon EF 
  • Фокусное расстояние (мм) 85 мм
  • Стабилизация изображения нет
  • Диафрагма 1.4 f
  • Мин. диафрагма 16 f
  • Мин. дистанция фокусировки 0.85 м
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Режим макросъемки нет
  • Число элементов/групп элементов 14/12
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Диаметр резьбы для светофильтра 86 мм
  • Диаметр 94,7 мм
  • Длина 126,2 мм
  • Вес 1130 г.

