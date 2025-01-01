Москва
Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 объектив черный.
Светосильный фиксированный объектив с быстрой системой автофокуса. Полнокадровый эквивалент его фокусного расстояния составляет 50 мм, что соответствует «стандартному» объективу. Минимальная диафрагма 1:1.8 обеспечивает контроль над глубиной изображения и возможность снимать при недостаточном освещении.
Объектив можно использовать во множестве ситуаций, его стандартное фокусное расстояние воспроизводит такой охват сцены, который характерен для человеческого зрения, и обеспечивает естественные пропорции. Он станет прекрасным дополнением к китовому объективу.
Корпус M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.8 сделан из высококачественных материалов, которые обеспечивают повышенную надежность этого объектива. Вес его всего 136 грамм.
Характеристики:
