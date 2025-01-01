images
Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 объектив черный
Olympus
Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 объектив черный. 

Светосильный фиксированный объектив с быстрой системой автофокуса. Полнокадровый эквивалент его фокусного расстояния составляет 50 мм, что соответствует «стандартному» объективу. Минимальная диафрагма 1:1.8 обеспечивает контроль над глубиной изображения и возможность снимать при недостаточном освещении. 

 

Объектив можно использовать во множестве ситуаций, его стандартное фокусное расстояние воспроизводит такой охват сцены, который характерен для человеческого зрения, и обеспечивает естественные пропорции. Он станет прекрасным дополнением к китовому объективу.

Корпус M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.8 сделан из высококачественных материалов, которые обеспечивают повышенную надежность этого объектива. Вес его всего 136 грамм. 

  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние 25 мм
  • Диафрагма F1.8
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Micro 4/3
  • Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 9 / 7
  • Число лепестков диафрагмы 7
  • Размеры 57.8 x 42 мм
  • Вес 137 г. 

