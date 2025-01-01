Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 объектив черный. 

Описание

Объектив можно использовать во множестве ситуаций, его стандартное фокусное расстояние воспроизводит такой охват сцены, который характерен для человеческого зрения, и обеспечивает естественные пропорции. Он станет прекрасным дополнением к китовому объективу.

Корпус M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.8 сделан из высококачественных материалов, которые обеспечивают повышенную надежность этого объектива. Вес его всего 136 грамм.

Характеристики:

Тип объектива стандартный

стандартный Фокусное расстояние 25 мм

25 мм Диафрагма F1.8

F1.8 Минимальная диафрагма F22

F22 Крепление объектива Micro 4/3

Micro 4/3 Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм

46 мм Автоматическая фокусировка есть

есть Число элементов / групп элементов 9 / 7

9 / 7 Число лепестков диафрагмы 7

7 Размеры 57.8 x 42 мм

57.8 x 42 мм Вес 137 г.



