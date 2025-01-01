Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 объектив серебро. 

Описание

Объектив можно использовать во множестве ситуаций, его стандартное фокусное расстояние воспроизводит такой охват сцены, который характерен для человеческого зрения, и обеспечивает естественные пропорции. Он станет прекрасным дополнением к китовому объективу.

Корпус M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.8 сделан из высококачественных материалов, которые обеспечивают повышенную надежность этого объектива. Вес его всего 136 грамм.

Характеристики: