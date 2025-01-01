images
Falcon Eyes переходное кольцо М39 на Leica (50-75)
Falcon Eyes переходное кольцо М39 на Leica (50-75)

Falcon Eyes переходное кольцо М39 на Leica (50-75)

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6470

Falcon Eyes переходное кольцо М39 на Leica (50-75) – предназначено для крепления объективов с резьбой М39 на фотоаппараты с байонетом Leica M, обеспечивает автоматический выбор кадроограничительной рамки в видоискателе (50 мм и 75 мм). 

Описание

Переходное кольцо m39 (50,75) на Leica M дает возможность присоединить объективы с резьбой М39×1/28,8 мм (например, объективы для фотоаппаратов с дальномером «ФЭД», «Заря», «Зоркий», «Мир», «Друг» и «Ленинград» и др.) на фотокамеры с байонетом Leica M (рабочий отрезок 27,8 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Адаптер не имеет электронных контактов, поэтому подтверждение фокусировки отсутствует.  Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме. 

С помощью этого кольца можно автоматически выбрать кадроограничительную рамку в видоискателе, соответствующую фокусным расстояниям объектива 50 мм и 75 мм.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с резьбовым креплением М39×1/28,8 мм на фотоаппараты с байонетом Leica M
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

