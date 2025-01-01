Артикул: MTG-1511

Canon EOS 2000D Kit 18-55 III зеркальный фотоаппарат.

Canon EOS 2000D – идеальный выбор в качестве первой цифровой зеркальной камеры: интуитивно понятное управление для создания и публикации красивых снимков с размытым задним планом, съемки видео. Возможность управления камерой дистанционно с помощью Wi-Fi, NFC и приложения Canon Camera Connect. Датчик изображения 24,1 мегапикселя. Режиме Live View с творческим авторежимом. Ролики в формате Full HD.