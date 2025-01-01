images
Phottix Premium Series C-PL Slim PRO Digital (43460) фильтр поляризационный 72 мм

Phottix Premium Series C-PL Slim PRO Digital (43460) фильтр поляризационный 72 мм

Phottix
Артикул: NVF-5228

Phottix Premium Series C-PL Slim PRO Digital – поляризационный светофильтр циркулярный.

С его помощью можно увеличить контрастность и насыщенность изображения без изменения цветового баланса, а также уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 72.

Описание

Phottix Premium Series C-PL Slim PRO Digital (43460) фильтр поляризационный 72 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant CAP-77-Clean крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Clean крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Clean крышка для объектива 77 мм
Арт. NVF-9078
Fotokvant CAP-77-Clean крышка для объектива 77 мм
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant CAP-77-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 77 мм.

230 ₽
В корзину

Видео

Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера