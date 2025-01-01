Phottix Premium Series C-PL Slim PRO Digital (43460) фильтр поляризационный 72 мм

Артикул: NVF-5228

Phottix Premium Series C-PL Slim PRO Digital – поляризационный светофильтр циркулярный.

С его помощью можно увеличить контрастность и насыщенность изображения без изменения цветового баланса, а также уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 72.