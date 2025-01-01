images
B+W (1066110) XS-Pro Digital 007 MRC nano 72 мм Clear фильтр защитный для объектива

B+W
Артикул: DAN-0527

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 72 мм Clear – защитный фильтр.

Предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 72.

Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.

Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.

Manfrotto MK055XPRO3-3W – алюминиевый трехсекционный трипод с центральной колонной с углом наклона 90 градусов.

Штатив оснащен креплением для доп. аксессуаров и света и 3D-головой XPRO. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.

