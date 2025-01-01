images
B+W (1066109) XS-Pro Digital 007 MRC nano 67 мм Clear фильтр защитный для объектива

B+W (1066109) XS-Pro Digital 007 MRC nano 67 мм Clear фильтр защитный для объектива

B+W
Артикул: DAN-0526

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 67 мм Clear – защитный фильтр.

Предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 67.

B+W (1066109) XS-Pro Digital 007 MRC nano 67 мм Clear фильтр защитный для объектива

